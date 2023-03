Após compra, veículo apresenta defeitos e homem registra B.O.

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos está passando, segundo ele, por seguidos problemas após a compra de um Ônix em um estabelecimento comercial denonimado Localiza Seminovos, localizado na avenida Getúlio Vargas.

Ele formulou boletim de ocorrência na segunda-feira, 27, na CPJ e narrou que comprou o veículo e dias depois apresentou problemas mecânicos e na suspensão. Teria solicitado providências junto ao vendedor e nada foi feito. Sugeriu a troca por outro carro e também foi negado.

O comprador alega ainda que chegou a pedir inclusive o cancelamento do financiamento e o ressarcimento do dinheiro investido. Porém, sem sucesso, e desde então arca com todos os gastos há três meses.

O espaço está aberto para a empresa se manifestar.

