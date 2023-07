Após colisão traseira, motociclista é arremessada sobre veículo na Avenida Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Moto e carro envolvidos no acidente: uma mulher ferida - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 29 anos foi vítima de um acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira, 10, na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Maracanã.

A vítima colidiu na traseira de um carro que estava parado devido ao sinal vermelho de um semáforo que foi recentemente instalado na avenida no sentido Praça Itália/rodovia Washington Luís (SP-310).

Com o impacto, a motociclista foi arremessada sobre o veículo e com trauma no rosto, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também