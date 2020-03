Após colisão, motociclista fica ferido e motorista foge sem prestar socorro

Motociclista sofreu ferimentos: moto foi parar embaixo de um Peugeot - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 31.

A vítima pilotava sua moto pela rua Antonio Rodrigues Cajado e no cruzamento com a rua Adolfo Cattani, foi atingido por um Uno, cujo motorista não prestou socorro à vítima e abandonou o local. Com o impacto, a moto foi parar embaixo de um Peugeot que vinha em sentido contrário.

Segundo apurado, o motorista do Uno não teria feito nenhuma infração de trânsito. Mas não permaneceu para prestar socorro à vítima. A placa do veículo foi anotada e entregue às autoridades.

Já o motociclista, que estava a trabalho, com escoriações, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

