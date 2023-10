Após colisão, motociclista é arremessado para o interior de posto no centro de São Carlos

Carro e moto envolvidos no acidente: danos de grande monta - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito no centro de São Carlos, deixou um motociclista de 18 anos ferido nesta quinta-feira, 19.

A vítima tinha acabado de sair do trabalho e seguia para sua moradia pela rua José Bonifácio e no cruzamento com a rua 7 de Setembro foi atingindo com violência por um veículo, cuja motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o forte impacto, o motociclista foi arremessado para o interior de um posto de combustíveis e com várias escoriações pelo corpo, socorrido pelo Samu à Santa Casa.

Reivindicação

Após o acidente, comerciantes estabelecidos nas proximidades vieram até a reportagem do SCA e relataram que o cruzamento em questão é perigoso e com frequência acontecem acidentes.

Já reivindicaram junto às autoridades municipais, inclusive vereadores, a colocação de redutores de velocidade nas duas ruas para que acidentes possam ser evitados. Contudo, o pedido, até a presente data, está sendo ignorado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também