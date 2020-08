Após colisão lateral, caminhão tomba na SP-215

Caminhão-baú, de menor porte, tombou após colisão com a carreta - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão lateral entre uma carreta carregada com farelo e um caminhão-baú de pequeno porte resultou em um acidente na tarde desta segunda-feira, 24, na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), na região do trevo de acesso a Cidade Aracy.

Os dois veículos transitavam sentido Ribeirão Bonito/São Carlos quando, por motivos ignorados, ocorreu a colisão lateral. Com o impacto, o caminhão-baú tombou e ficou no meio da via.

Um auto bomba e uma unidade resgate, ambos do Corpo de Bombeiros, foram até o acidente. Porém os motoristas recusaram atendimento médico. Foi verificado apenas danos materiais nos dois veículos.

