Após colisão contra caminhão, princípio de incêndio atinge veículo

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão destruiu a frente de um Fiesta e provocou dois princípios de incêndio no veículo. A motorista, uma idosa (que teve o nome e a idade preservados), passou um grande susto e foi socorrida com dores lombares pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

O acidente foi na manhã desta terça-feira, 4. A vítima dirigia seu carro pela rua Vicente de Carvalho e ao tentar a conversão com destino à rua Raimundo Correia, atingiu a roda e o eixo de um caminhão basculante.

O impacto foi forte e danificou o eixo e cardã do pesado veículo. Com a frente destruída, dois princípios de incêndio assustou a motorista que foi resgatada e populares, com auxílio de extintores, debelaram as chamas. Um auto bomba dos Bombeiros também atendeu a ocorrência.

