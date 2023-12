Após colisão, carro causa danos em trem em São Carlos

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um acidente causou danos em um trem na tarde de sábado, 2, em São Carlos. O caso foi registrado na CPJ somente nesta segunda-feira, 11, por um analista de 24 anos.

Em boletim de ocorrência ele disse que uma escolta foi solicitada no km 195,62 na linha férrea onde o motorista de um Pálio azul, que estaria sob efeito de bebida alcoólica, teria atingido um comboio e causou danos em locomotivas. Em seguida, com ajuda de terceiros, o motorista do carro teria deixado o local.

