Após colisão, carro capota no Cruzeiro do Sul

Motorista do Fox não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e após colisão, carro capotou

Uma colisão envolvendo dois veículos resultou em capotamento e uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, 8, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Um motorista de 33 anos dirigia seu Fox pela rua Júlio Rizzo e no cruzamento com a rua Nações Unidas, atravessou a via inadvertidamente e foi atingindo na lateral traseira por um Ágile que vinha em sua correta mão de direção.

Com o impacto o Fox rodou no asfalto e capotou. O motorista chegou a sair do carro sem nenhum tipo de auxílio, mas foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

