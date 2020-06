Após colisão, carro capota na Miguel Petroni

Crédito: Marcio David

Uma colisão resultou no capotamento de um carro na tarde desta segunda-feira, 1, na Avenida Miguel Petroni. Uma pessoa ficou ferida.

O São Carlos Agora apurou que os veículos envolvidos transitavam sentido centro/bairro e em uma rotatória houve colisão lateral e um Arrizo prata capotou, subiu na calçada, e parou em um canteiro central. Já o Pálio, segundo carro envolvido no acidente, teve danos materiais após colidir contra uma placa de sinalização e também subiu no canteiro central.

O motorista do Arrizo, um idoso (nome e idade preservados) foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa com escoriações pelo corpo. A motorista do Pálio nada sofreu, a não ser o susto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também