Motoboy é acusado de socar veículo e ofender motorista após acidente

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motoboy é acusado de ofender e danificar um carro após se envolver em um acidente de trânsito por volta das 12h20 desta quinta-feira, 1, noTijuco Preto.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a motorista de 34 anos de um Citroën transitava pela rua Antonio Blanco e ao tentar a conversão com destino a rua São Paulo, o motoboy atingiu a porta do veículo. Exaltado, deu um soco no carro, ofendeu a motorista e deixou o local. Segundo a mulher, ela teria dado seta que iria fazer a conversão.

O caso foi registrado no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ).

