Após cinco horas de buscas, casal que estava perdido em mata é encontrado

Um casal que estava perdido em uma mata foi resgatado no início da noite de sábado (18), após cerca de cinco horas de buscas da Polícia Militar, em Ibaté.

Em comemoração ao aniversário, o casal resolveu percorrer uma trilha no sítio São João, mas acabou se perdendo, então entrou em contato com a Polícia Militar através do celular.

A PM conseguiu as coordenadas geográficas das vítimas e enviou uma equipe composta pelo Sargento Caldeira, Cabo Thomaz e Cabo Guilherme para fazer o resgate, porém os policiais não conseguiram encontrá-las.

A equipe foi então até a Fazenda Colorado e com a ajuda de moradores da região, munidos de lanternas, iniciaram uma nova busca, chamando pelas vítimas, até que ouviram o pedido de socorro do outro lado do rio, conseguindo resgatá-las sem nenhum dano.

