Após causar colisão no Centro, motorista foge, mas placa do veículo cai

A placa que caiu do Uno: motorista terá que se esclarecer - Crédito: Maycon Maximino

O motorista de um Uno deverá, em breve, ser identificado. Ele é acusado de ser o responsável por um acidente no centro e ter fugido em seguida. Uma das placas do veículo caiu e foi recolhida pela Polícia Militar.

Segundo consta em boletim de ocorrência, por motivos ignorados, por volta das 11h desta quarta-feira, 3, o motorista de um Uno atingiu um Fox e um City no cruzamento das ruas D. Pedro II com a São Sebastião.

Em seguida, o motorista fugiu sem prestar qualquer esclarecimento. Porém, uma das placas do seu Uno caiu no momento do impacto e foi recolhida pela Polícia Militar e apresentada na CPJ.

