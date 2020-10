Após atropelar pedestre, motociclista foge sem prestar socorro

28 Out 2020 - 06h25

Crédito: Luciano Lopes

Um motociclista foi o responsável por um atropelamento na noite desta terça-feira, 27, na região do Hospital Universitário. Um homem de 35 anos, com escoriações pelo corpo, foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu à Santa Casa para atendimento médico.

A vítima caminhava pela Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira e, por motivos ignorados, foi colhido pela moto. Após o acidente, o autor do atropelamento fugiu sem prestar socorro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também