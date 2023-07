Após assalto, jovem disse ter sido perseguido por desconhecidos em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um possível assalto teria terminado em ameaças de morte e perseguição por volta das 18h deste sábado, 8, na rua Júlio Prestes de Albuquerque, na Vila Jacobucci. A vítima seria um jovem de 18 anos.

Às autoridades policiais, disse que teria ido até um barracão no bairro em questão comprar maconha, pois seria usuário da droga. No local, o vendedor afirmou que ele “corria com a polícia” e que os frequentadores se revoltaram. Um deles, teria apontado uma arma para sua cabeça e mediante ameaças de morte, se apoderou do seu celular.

Ato contínuo, teria se aproveitado de uma distração e saiu correndo, pois temia por sua vida, porém foi perseguido. Ele teria pulado o muro de uma casa e teria ouvido que os desconhecidos iria furtar uma caminhonete que estava na garagem e iriam mata-lo. Porém, em dado momento, todos os desconhecidos teriam deixado o local. Ele dormiu nas proximidades e na manhã seguinte, com o auxílio da moradora, acionou a PM e contou a sua versão dos fatos.

