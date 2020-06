Após assalto em residência, dupla é presa pela Força Tática no Ricetti

Crédito: Arquivo/SCA

Cenas de violência aconteceram por volta dos 40 minutos desta sexta-feira, 26, em uma casa na rua Professor Paulo Mont Serrat, Jardim Ricetti, em São Carlos, quando um casal de aposentados foi rendido por três assaltantes. Dois foram capturados por policiais militares da Força Tática e Comando Delegada.

O ajudante G.A.M., 19 anos e o desempregado L.A.C.S., 22 anos e um terceiro comparsa invadiram o andar superior da casa e foram surpreendidos pela filha do casal que avisou os pais e conseguiu fugir, acionando a Polícia Militar.

Neste meio tempo, os bandidos renderam o aposentado de 70 anos e a aposentada de 64 anos e mediante ameaças de morte, pois um deles estava armado com um revólver, se apoderaram de um porta moedas com R$ 15, documentos pessoais e dois celulares. Posteriormente fugiram pelos fundos da casa sentido Vila Isabel.

Com a chegada da PM foi passada as características dos bandidos e L.A.C.S. foi abordado na rua Monsenhor Alcindo C.V. Siqueira e G.A.M., no cruzamento das ruas João Toseli com a Alfredo Ambrogio. O terceiro criminoso não foi localizado.

Encaminhados ao plantão policial os acusados foram reconhecidos pelas vítimas, inclusive com um deles foi encontrado um controle que abriu o portão da casa invadida. Após elaboração do auto de prisão em flagrante por parte do investigador Lucio Valenti e do delegado Marco Aurélio, ambos foram recolhidos ao Centro de Triagem.

A Polícia Militar está à caça do terceiro bandido acusado do assalto.

