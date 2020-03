Após assaltar casa na Vila Carmem, dupla é detida pela PM

Etios foi escondido pela dupla após o assalto - Crédito: Divulgação

Um trabalho rápido de policiais militares culminou na prisão de dois assaltantes na noite desta quinta-feira, 26, após um roubo ocorrido em uma casa por volta das 18h na rua Bispo Cesar Darcoso Filho, na Vila Carmem. E.H.S. e J.C.S. foram detidos e trancafiados no Centro de Triagem.

Segundo apurado via Copom, um crime teria ocorrido e uma viatura foi ao local e em contato com a vítima, policiais obtiveram a informação que ao estacionar seu Toyota Etios dois desconhecidos se aproximaram e anunciaram o assalto. Além do carro, levaram um celular. Um dos comparsas estaria armado.

No intuito de começar as diligências, a vítima forneceu aos PMs o e-mail e senha e de imediato foi rastreado o celular. Equipes deslocaram-se até a rua Professor Corinto Amato, quando obtiveram a informação que a dupla teria entrado em uma casa.

Os policiais entraram na residência e localizaram ambos. Em revista foi encontrado com J.C.S. o CLA do Toyota e com seu comparsa a chave de um Fiat que ele disse ser de sua esposa. Ao acionar o alarme foi possível localizar um Palio na garagem da residência da frente e em seu interior, diversos itens que teriam sido retirados do veículo roubado.

Indagados, ambos assumiram ter cometido o roubo e informaram o local onde estava o revólver, demais pertences da vítima e o local onde teriam escondido o Etios.

A dupla foi encaminhada ao plantão policial e posteriormente recolhidos ao Centro de Triagem.

