Após assaltar agropecuária, dupla é detida pela Força Tática

Dois assaltantes foram detidos na noite desta terça-feira, 31, acusados de assaltar uma agropecuária na rua Coronel Leopoldo Prado.

O São Carlos Agora apurou que a dupla invadiu o estabelecimento comercial e com uma arma falsa, ameaçou de morte o proprietário e se apoderou de R$ 235 e fugiu.

Posteriormente a PM foi acionada e em diligências e com as características, a Força Tática localizou D.M.S. e Y.M.S.P., ambos com 26 anos, em uma moto na rua Major Manoel de Campos Penteado.

Após a abordagem e após revista localizaram a arma falsa. Encaminhados ao plantão, os criminosos ficaram à disposição da autoridade policial.

