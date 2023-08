Após arrombar carro e furtar bolsa, ladrão é detido pela PM em São Carlos

SIGA O SCA NO

Carro arrombado pelo ladrão - Crédito: Maycon Maximino

Um morador de rua de 46 anos foi preso na manhã deste sábado (5) acusado de furtar uma bolsa que estava dentro de um carro estacionado na rua Dona Alexandrina, na região do terminal rodoviário.

Segundo informações apuradas pelo SCA, acusado estourou o vidro lateral dianteiro do veículo e subtraiu a bolsa. O alarme tocou e a moradora de um prédio nas proximidades filmou a fuga do suspeito e entregou as imagens à Polícia Militar.

Durante patrulhamento, uma equipe avistou o suspeito com as características nas imediações da rodoviária e realizou a abordagem. Ele levou os policiais até um terreno baldio onde foi encontrada a bolsa furtada.

O morador de rua foi conduzido até o plantão policial da CPJ, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

