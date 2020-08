Após apanhar, mulher diz que marido faz tráfico

Crédito: Maycon Maximino

Após ser vítima de agressão, uma mulher de 25 anos revelou a policiais militares que o marido, de 33 anos, faz tráfico de entorpecentes. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28.

O São Carlos Agora apurou que a vítima teria apanhado em sua casa, um apartamento no bloco 5 (condomínio 6) no CDHU, na Vila Isabel e por meios próprios foi até a Santa Casa para ter atendimento médico.

Ao ver as lesões, funcionários da instituição de saúde solicitou a presença da Polícia Militar e soldados indagaram a origem dos ferimentos. A mulher teria dito que constantemente é alvo de agressão e revoltada, afirmou que o marido seria traficante e seria um dos responsáveis por tal prática naquele bairro.

Com as características do acusado, os policiais saíram em diligências e localizaram o suspeito em frente a Maternidade Dona Francisca Cintra Silva. Ao ver a viatura, o marido tentou a fuga, foi perseguido e abordado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, região do Sesc São Carlos.

Levado até seu apartamento, uma amiga da vítima que mora no mesmo local, permitiu a entrada dos PMs e em revista, localizaram em uma gaveta um caderno com anotações, uma quantia em dinheiro e entorpecentes.

Detido, foi encaminhado à Dise e ficou à disposição das autoridades policiais. A vítima disse ainda que, devido a pandemia da Covid-19, não consegue arranjar um outro local para morar. Mas após a agressão desta manhã, resolveu revelar a verdade para a polícia.

