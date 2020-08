Após ameaçar a mãe com uma faca, jovem danifica viatura da PM no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Uma viatura da Polícia Militar foi danificada no começo da noite desta terça-feira (4) durante o atendimento de uma ocorrência de desinteligência familiar, no bairro Cidade Aracy. Dois irmãos foram detidos.

O caso aconteceu na rua Otavio da Silva. Uma equipe da PM foi ao local, pois a mãe contou que os filhos passaram a ameaçá-la com uma faca.

Enquanto os policiais conversavam com a mulher, os dois acusados chegaram na casa e passaram a ofender os PMs, dizendo que iriam matá-los, que eram do PCC e que não eles tinham mandado para entrar no imóvel.

Os policiais precisaram usar de força física moderada para conter os irmãos que com muito custo foram algemados. Ao serem colocados no porta preso do carro policial, o irmão de 20 anos quebrou o vidro traseiro com os pés.

Os irmãos precisaram ser medicados na Santa Casa. A mãe deles também precisou de atendimento médico na UPA da Vila Prado.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também