Após agressão, homem deixa mulher ferida na rua

13 Out 2020 - 08h50

Crédito: Arquivo/SCA

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 23h30 desta segunda-feira, 12, na rua Major Luís Tavares Bastos, no Jardim Itamaraty.

Denúncias anônimas davam conta que uma mulher ferida estaria na rua com ferimentos no rosto e nos braços. Os PMs apuraram que o marido S.C.F.A., que possui antecedentes de tentativa de homicídio e lesão corporal, teria agredido a esposa E.P.S. e posteriormente a abandonou na via pública. Não satisfeito, se trancou dentro de sua casa e relutava em sair.

Após diálogo, o marido saiu da residência e foi encaminhado ao plantão policial. Autuado em flagrante, foi posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também