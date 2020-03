Após agredir a esposa, PM prende homem em flagrante por violência doméstica em Ibaté

Crédito: São Carlos Agora

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (26), por agredir a esposa. O crime acontece na rua Feliciano Monte, no Jardim Mariana, em Ibaté.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por meio do Copom para atender ocorrência de agressão física entre um casal. No local, os agentes foram recebidos por A. A. P, de 44 anos, que alegou ter sido agredida pelo esposo E. d. S. L., de 36 anos, com socos e chutes na cabeça, em razão de tê-lo questionado a respeito de ter chegado em casa embriagado.

Em seguida, a vítima autorizou a entrada dos policiais na casa. Na ocasião, o marido estava deitado na cama. Ele alegou aos policiais que teria agredido sua mulher em legitima defesa, pois segundo sua versão, ela teria tentado lhe agredir com uma faca.

A Polícia não encontrou nenhuma faca no interior da residência, porém observaram que a mulher apresentava várias lesões mo rosto e na cabeça, motivo que fez os policiais apresentares os dois na Delegacia de Ibaté.

Após a mulher ser ouvida, a Polícia deu ao marido voz de prisão em flagrante pela prática de crime de violência doméstica/lesão corporal dolosa. O homem foi conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça, por não caber neste caso fiança.

