Crédito: Arquivo/SCA

Foi registrado no 1º e 4º DPs na tarde desta segunda-feira, 4, o furto e consequentemente o abate, de duas cabeças de gado da raça Nelore, em uma fazenda localizada no km 10 da estrada do Taquaral.

O administrador da fazenda, C.A.L., 45 anos, compareceu perante às autoridades policiais e disse que o crime teria acontecido na sexta-feira, 1.

Os ladrões abateram os bois, levaram a carne e deixaram os restos mortais na propriedade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também