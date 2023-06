Após 45 anos de união, mulher agride homem no centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Os motivos são ignorados, mais uma mulher de 60 anos está sendo acusada de agredir o marido de 76 anos, após 45 anos de união. O fato teria ocorrido na manhã desta terça-feira, 20, na rua Riachuelo, no centro.

A vítima compareceu na CPJ e disse que media sua pressão arterial quando a mulher chegou e jogou o aparelho no quarto. Posteriormente ocorreu discussão e por motivos ignorados, ela passou a ofendê-lo e não satisfeita, desferiu chutes e socos contra sua pessoa. De acordo com as autoridades policiais, a vítima apresentava lesões no rosto.

Leia Também