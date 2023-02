Após 34 dias internado, jovem vítima de acidente de moto morre na Santa Casa

Lucas de Sousa não resistiu aos ferimentos após 34 dias internado - Crédito: arquivo pessoal

Um jovem de 24 anos que estava internado na Santa Casa de São Carlos desde o dia 18 de janeiro, após se envolver em um acidente, faleceu nesta segunda-feira (20). (veja a notícia do acidente).

O irmão esteve no plantão policial para comunicar o óbito. Segundo ele, Lucas de Sousa Silva, retornava do trabalho, quando colidiu a moto que conduzia contra um poste, na avenida Morumbi, Jardim Cruzeiro do Sul. Na ocasião, ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos e ainda nesta tarde deve ser liberado aos familiares para a realização do funeral.

