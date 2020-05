Após 3 dias de buscas, corpo de jovem do São Carlos 8 é localizado em cachoeira

Bombeiros no local onde o corpo foi encontrado - Crédito: Marco Lúcio/São Carlos Agora

O Corpo de Bombeiros de São Carlos encontrou por volta do meio-dia deste domingo (24) o corpo do jovem Tiago Ribeiro, de 21 anos, que desapareceu na última sexta-feira (22) ao ir com amigos até uma cachoeira na Fazenda Santana, entre São Carlos e Ribeirão Bonito.

Segundo informações de uma testemunha, Tiago escorregou em uma pedra e caiu em um poço profundo, sumindo nas água do Rio Jacaré.

Logo após o desaparecimento ser comunicado, equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e iniciaram as buscas.

No sábado, a equipe comandada pelo sargento Antunes, com o cabo Marccelo e Marini, soldados Berto e Thiarley passaram o dia realizando buscas pelo local.

Por volta das 8h30 deste domingo (24) as buscas foram retomadas pela equipe do sargento Alexandre e Poletti, cabo Cruz, De Campos e soldados Júlio e Santiago. O barbeiro e esportista José Rubens Alves utilizou um caiaque para percorrer o rio Jacaré até a fazenda Santa Inácio e auxiliar o Corpo de Bombeiros.

Os mergulhadores conseguiram localizar o corpo da vítima que estava a seis metros de profundidade, de bruços.

Após o encontro do cadáver, a Polícia Cientifica foi acionada, bem como a equipe do Plantão Policial.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

