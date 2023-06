Ao vender vídeogame, jovem recebe R$ 2,1 mil em notas falsas

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 23 anos foi vítima de um golpe na noite de terça-feira, 30. Ao vender um vídeogame, recebeu como pagamento, R$ 2,1 mil em notas falsas. As cédulas eram de R$ 100.

A vítima compareceu na delegacia e informou que anunciou a venda do brinquedo eletrônico no Facebook e o falsário se interessou. Foi até a sua casa para pegar o aparelho e pagou. Disse à vítima que estaria com pressa e saiu rapidamente em um Peugeot prata.

O jovem estranhou e ao ver as notas, percebeu o golpe. Tentou ir atrás dos golpistas (havia o motorista do veículo), mas não obteve êxito. Restou entregar as notas na Caixa e registrar o fato na CPJ.

