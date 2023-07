Ao tentar fugir da PM, motociclista sofre queda no Cidade Jardim

SIGA O SCA NO

Motociclista sofreu queda após perseguição da RPM e precisou ser socorrido à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 19 anos se deu mal na tarde desta terça-feira, 11, ao tentar fugir de policiais militares em São Carlos.

A ação policial teve início no cruzamento da Avenida Trabalhador São-carlense com a rua Episcopal quando, em patrulhamento preventivo, integrantes da RPM (Rádio Patrulhamento com Motos) ordenaram que ele parasse. Todavia, o piloto acelerou e tentou a fuga em alta velocidade por ruas da cidade até que, na Alameda das Orquídeas, perdeu o controle e sofreu a queda.

Ferido, o piloto necessitou ser socorrido à Santa Casa pelo Samu. Já a sua moto, apreendida e encaminhada à CPJ.

