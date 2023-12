Ao tentar comprar carro, são-carlense perde quase R$ 30 mil

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um são-carlense de 27 anos, residente no Jardim Hikare, foi vítima de um estelionato nesta terça-feira, 12. Na tentativa de comprar um up!, perdeu o equivalente a R$ 29.900,00.

A vítima procurou a CPJ, formulou boletim de ocorrência e narrou o drama, salientando que viu no Facebook o anúncio de um up! e se interessou. Entrou em contato com o suposto dono e começou a negociar via WhatsApp.

O golpista disse que seu carro teria se envolvido em um acidente e a empresa envolvida teria se comprometido a ressarcir, oferecendo outro da mesma marca. Mas o golpista disse que preferia o valor em dinheiro, no valor de R$ 29.900,00.

O veículo a ser ressarcido poderia ser escolhido em qualquer revenda e a vítima se interessou e escolheu um que estaria em uma loja em Americana. O pai da vítima chegou a ver o carro e sinalizou positivamente. A vítima fez duas transferências e a sua mãe, uma terceira, que totalizou o valor em questão. Porém, percebeu que caiu em um golpe, quando a loja de Americana afirmou que não teria recebido o valor combinado. O caso será investigado.

