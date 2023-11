Ao tentar alugar chácara para o final de ano, mulher cai em golpe em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Mais um golpe foi registrado em São Carlos na noite deste domingo, 12, na CPJ, quando uma mulher de 23 anos foi vítima de um golpe.

Nas redes sociais ela procurou uma chácara para alugar para as festas de final de ano e chegou até uma propriedade no Aracê de Santo Antonio. Adicionou o suposto proprietário no WhatsApp e após conversas, ficou sabendo que o período em que queria ficaria o valor de R$ 800, mas para garantir, o sinal seria metade do valor. Ela fez um PIX para uma conta bancária, porém, ao solicitar o contrato conforme prometido, garantindo o aluguel, o suposto proprietário a bloqueou e sumiu. O caso foi registrado na Polícia Civil.

