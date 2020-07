Ao sair de bar, homem é esfaqueado no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/SCA

Uma tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira, 30, na rua Expedita Maria Costa, Cidade Aracy, em São Carlos, quando um homem foi esfaqueado e necessitou ser atendido na Santa Casa.

Segundo apurado, policiais militares foram solicitados para comparecerem à instituição de saúde, uma vez que um homem teria dado entrada com ferimentos feito por faca.

Os PMs ouviram H.M.S. que seria a vítima. Segundo ela, teria sido atacado por um homem que golpeou seu braço esquerdo.

Com as características do acusado, em diligências, os policiais localizaram F.A.S. e ao revista-lo, nada foi encontrado. Porém, em sua casa, em cima de uma geladeira estaria a faca suja com sangue.

Alterado e com sinais de embriaguez, o acusado foi detido e encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

