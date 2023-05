Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Mais um golpe de estelionato foi verificado nesta quarta-feira, 17, em São Carlos, quando uma vítima de 23 anos perdeu R$ 1.170,00 mil ao tentar comprar um vídeo game.

Na CPJ, a vítima disse que viu um anúncio no Facebook da venda do aparelho. Entrou em contato com o suposto vendedor e via WhatsApp ficou combinado que faria dois PIXs no valor em questão. Após as transações, o golpista pediu um novo PIX para transações postais quando ele percebeu que era golpe.

