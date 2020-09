Antigo prédio do 3º DP é alvo de furto em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Dois suspeitos, de 35 e 30 anos, respectivamente, foram detidos por volta da 1h desta sexta-feira, 11, acusados de furtar o antigo prédio do 3º DP em São Carlos, um imóvel localizado na rua Conde do Pinhal, no centro.

Uma equipe da Guarda Municipal recebeu denúncia, dando conta que havia pessoas no interior do prédio. No local, os GMs depararam com o portão arrombado e os suspeitos na prática do furto. Vários objetos já estavam separados, como registro hidráulico e fiação elétrica.

Os suspeitos foram encaminhados ao 3º e 5º DPs e ficaram à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também