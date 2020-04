Amigos usam redes sociais para lamentar morte de motorista de aplicativo no Presidente Collor

Saiba Mais Polícia Homem é assassinado a tiros no Presidente Collor, em São Carlos

Amigos e familiares utilizam as redes sociais para lamentar a morte do motorista de aplicativo José Euripedes de Paula, de 43 anos. Ele foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (28), dentro do próprio carro, na rua Aparecido Pandofelli, no bairro Presidente Collor.

Segundo o SCA apurou, José Euripedes tinha passagens criminais.

Segundo informações obtidas pelo SCA no local do homicídio, José, conhecido como Jow, na noite anterior havia saído com duas meninas e hoje foi deixá-las na rua onde ocorreu o assassinato. Após, surgiu um Fox prata com pelo menos dois indivíduos e um deles teria efetuado vários disparos.

Jow ainda tentou fugir com o veículo em marcha à ré, mas acabou batendo em uma parede. Ele morreu no local.

O delegado Gilberto de Aquino e sua equipe estiveram no local do crime, mas ainda não há pistas dos autores do homicídio.





