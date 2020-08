Ameaças entre familiares termina no plantão policial e arma de choque é apreendida

Uma arma de choque (teaser) foi apreendida na noite de sábado (01), e quatro pessoas da mesma família foram conduzidas ao plantão policial, após um desentendimento entre elas.

Segundo informações, as discussões entre o casal tiveram início por motivos banais, após um churrasco, e o marido começou a fazer ameaças à mulher. Diante disso, a filha dela tentou defendê-la, mas também foi ameaçada pelo padrasto, então seu namorado entrou no meio da confusão para defendê-la também, mas estava armado com uma teaser de choque.

A Polícia Militar foi acionada, apreendeu a arma de choque e encaminhou os quatro envolvidos ao plantão policial para esclarecimento dos fatos, sendo todos liberados em seguida.

