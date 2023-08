Ambulância do Samu se envolve em acidente no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximin

Um acidente causou danos na unidade de suporte avançado (USA) do SAMU no começo da noite desta terça-feira no bairro Santa Felícia. Ninguém se feriu.

Segundo informações, a ambulância estava a caminho da rua Albino Triques para o atendimento de uma ocorrência com os sinais luminosos e sonoros acionados. Na rotatória da Bruno Ruggiero Filho com avenida Miguel Petroni um VW/Saveiro atingiu a lateral do carro de emergência causa pequenos danos.

A ambulância foi entregue recentemente pela Prefeitura Municipal juntamente com outras unidades.

