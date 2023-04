Aluno entra com punhal no Senac São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um aluno é acusado de ter entrado com um punhal no Senac São Carlos, na rua Episcopal e causado medo em alunas. O fato teria ocorrido na manhã do dia 12 de abril e o fato registrado na CPJ nesta segunda-feira, 17.

A coordenadora de 45 anos da instituição relatou em boletim de ocorrência que o aluno foi com o punhal até a biblioteca e exibiu para alunas que ficaram com medo e se esconderam no banheiro.

Diante do fato ele teria procurado a coordenadora e explicado que o punhal era herança de família. O aluno foi orientado a deixar a arma branca com ela e que na escola não era permitido portar este tipo de objeto. Posteriormente as deliberações foram tomadas

