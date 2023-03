Aluno é flagrado com maconha dentro de escola em São Carlos

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do aluno - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Ronda Escolar detiveram na manhã desta quinta-feira, 23, um adolescente de 15 anos que portava um cigarro de maconha no interior da Escola Estadual Escola Gabriel Felix do Amaral, na Avenida José Ferreira Lopes, no Jardim Botafogo.

Os PMs estavam em patrulhamento quando foram avisados de forma anônima que no pátio haveria alunos fumando maconha.

Ao apurar os fatos, localizaram que na pochete de um aluno de 15 anos estaria a droga que foi apreendida e o estudante encaminhado à CPJ para esclarecimentos.

