Aluno é acusado de agredir vice-diretora em escola de Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um aluno é acusado de agredir uma vice-diretora de 51 anos de uma escola localizada na rua Benedito Fernandes Frade, o Jardim Cruzado. O fato teria ocorrido na tarde de segunda-feira, 31 e registrado na manhã desta terça-feira, 1, na delegacia de polícia da cidade.

Em boletim de ocorrência consta que o infrator estaria no andar superior da instituição de ensino e ao ser solicitado pela vítima que descesse para permanecer ao lado dos demais colegas, teria ficado irritado e passou a ofender a mulher. Teria pego seu material e afirmado que iria embora, mesmo sabendo que as normas da escola não permitiria. Ao ser repreendido, teria agredido a vítima com socos no peito e empurrões.

Leia Também