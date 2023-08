Aluno de 15 anos é flagrado com maconha na EE Militão de Lima

SIGA O SCA NO

PMs da Ronda Escolar localizaram maconha com uma aluno na Militão de Lima - Crédito: Maycon Maximino

Um aluno de 15 anos foi flagrado com maconha em sua bolsa. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 10, na Escola Estadual Antônio Militão de Lima, na Vila Nery.

A princípio, PMs da Ronda Escolar foram acionados, pois um aluno estaria com uma arma de fogo no interior da escola. Após ser abordado, nada de irregular foi localizado com ele, porém, em vistoria em sua bolsa, os policiais acharam uma porção de maconha. Droga e aluno foram apresentados na CPJ.

