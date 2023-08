Aluno de 13 anos é detido com simulacro de pistola na Militão de Lima em São Carlos

SIGA O SCA NO

Foto similar à arma de brinquedo encontrada com alunos de 13 anos na escola - Crédito: Divulgação

A possível presença de uma arma de fogo que estaria com um aluno na E.E. José Militão de Lima, localizada na rua 15 de Novembro, na Vila Nery, em São Carlos, assustou colegas e a direção da instituição de ensino que acionou a Polícia Militar por volta das 18h30 desta quarta-feira, 30.

Os PMs foram acionados via Copom, pois as primeiras informações davam conta que havia um aluno com arma de fogo na instituição de ensino.

No local, os policiais apuraram que a arma seria de brinquedo e estaria com um aluno de 13 anos. Indagado, confessou que o objeto pertenceria a outro colega da mesma idade e ao ser questionado pelos PMs, disse que teria levado para trocar por figurinhas e que tinha deixado em sua mochila.

Diante dos fatos, os dois alunos, um representante da escola e a arma de brinquedo foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

