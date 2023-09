Aluna de 11 anos afirma ter sido ameaçada por estudantes na EE Jesuíno de Arruda

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 37 anos, mãe de uma aluna de 11 anos, formulou boletim de ocorrência na noite desta quarta-feira, 20, na CPJ e denunciou que a filha teria apanhado e está sendo ameaçada dentro da E.E. Jesuíno de Arruda, na Vila Prado. As responsáveis seriam quatro estudantes da mesma instituição de ensino.

Os problemas, segundo a mãe, teriam começado na manhã de segunda-feira, 18, quando a menina teria sido abordada pelas quatro acusadas. Teria ocorrido intimação e começaram a bater na menina.

Uma inspetora de aluna (citada no BO) acabou com a briga. No dia seguinte, a vítima teria ligado para a mãe e disse que novamente teria sido ameaçada por três alunas. Uma delas teria ainda pego o celular da vítima e falado com a mãe dela, afirmando que não teria medo de nada.

Após a ligação, a vítima foi até a direção, onde esperaria a mãe, mas foi orientada pela inspetora a voltar para o pátio, pois não tinha tempo para atendê-la. A mãe disse que a filha teve que insistir para ficar na direção, pois seria um local seguro. Mesmo assim, uma das acusadas continuou a intimidar a vítima, dizendo que “pegaria ela na saída”.

A mãe disse que acionou a Polícia Militar e foram até a direção que teria se negado a comunicar os pais das agressoras e teria dito para ela resolver a questão judicialmente. Posteriormente, a mãe chegou a pedir imagens sobre as agressões e a escola teria se negado a fornecer. O caso será investigado.

