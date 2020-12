Corregedoria vai apurar conduta de guardas durante abordagem

Guardas teriam se excedido no uso da força para abordar suspeito. - Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um rapaz sendo agredido por dois guardas municipais durante uma abordagem.

O secretário de segurança pública, Samir Gardini, se pronunciou sobre o caso. Segundo ele, o abordado é suspeito de realizar disparos de arma de fogo no bairro Cidade Aracy e de quase ter atropelado uma pessoa.

"Essa situação chegou pra gente e imediatamente determinei ao corregedor da guarda municipal que iniciasse a apuração e na coleta de dados, nós temos todos os elementos... o filme ele mostra um recorte de uma situação e nada justifica qualquer agressão, porém ninguém escolhe uma pessoa em uma cidade de 250 mil habitantes para ser abordado. Algum motivo tem para que se faça a abordagem. Nada é acusatório, mas chegaram indícios pra gente que os indivíduos estariam envolvidos em possível situação de disparo de arma no Cidade Aracy, que quase atropelaram uma pessoa na faixa de pedestre, ofenderam os guardas no seu trabalho... pessoas que estão ai para defender a nossa população. Tudo isso vai ser motivo de apuração. É muito fácil você fazer um julgamento ou análise do recorte de um vídeo. Nada justifica a agressão. A gente vai apurar para que a gente chegue a verdade real e veja que aconteceu", disse o secretário através de um áudio enviado à imprensa.

