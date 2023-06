Agente escolar dá versão sobre suposta agressão contra aluno, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um agente escolar 45 anos relatou em boletim escolar que não teria agredido um aluno em uma escola estadual no Conjunto Residencial Castelo Branco. O fato foi noticiado no São Carlos Agora na manhã de quinta-feira, 8.

Na primeira informação consta que o adolescente estaria fora da sala de aula, com autorização do professor, para beber água e que teria sido colocado contra uma parede e o agente colocado a mão no seu peito.

De acordo com ele, realmente o adolescente estaria no corredor e iria tomar algo em um bebedor distante. O agente teria solicitado para que ele fosse em outro local, próximo a sua sala de aula. Afirmou ainda que o adolescente queria “matar aula” e frequentemente seria encontrado fora da sala de aula.

Por fim, o agente disse que a partir deste momento passou a ser desrespeitado, com falas ameaçadoras. Informou então que teve que “impor a autoridade e conteve o aluno, muito diferente de uma agressão”. O caso será investigado.

