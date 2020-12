Agência do Santander é alvo de criminosos no Cidade Aracy

Buraco feito na parede do prédio. - Crédito: Divulgação/GCM

A agência do Banco Santander localizada na avenida Regit Arab foi alvo da ação de ladrões na madrugada deste domingo (6). Os bandidos realizaram um buraco na parede do imóvel, porém até o momento não foi possível saber se houve a subtração de dinheiro ou algum objeto de valor.

A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e agentes da Polícia Cientifica realizaram a perícia no local.

Uma equipe da GCM foi acionada para o local para atender a uma disparo de alarme, já que o prédio é integrado ao Serviços Integrados do Município (SIM).

Durante diligências nas imediações, uma equipe da guarda encontrou uma Fiorino com a numeração do motor raspada e com as placas trocadas abandonada em uma mata, que pode ter sido usada pelos bandidos na tentativa de furto a agência bancária.

O veículo foi apreendido após ser apresentado no Plantão Policial.

Fiorino abandonada nas imediações do banco pode ter sido usada por ladrões que fizeram buraco na agência do Santander. Foto: Divulgação/GCM

