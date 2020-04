Agência da Caixa Econômica sofre tentativa de furto

Crédito: Divulgação

Uma tentativa de furto aconteceu contra uma agência da Caixa Econômica Federal na noite deste domingo, 19. Uma viatura da Guarda Municipal, com os GMs Aline e Barreiro realizavam patrulhamento preventivo e por volta das 23h30 ao passar pela rua Miguel Petroni, notaram fumaça no prédio da agência.

Com apoio de uma segunda viatura com os GMs Hermann e Oliveira constataram que o portão de uma obra atrás da agência estava com o cadeado estourado e que dava acesso ao telhado através de uma escada de alvenaria. Várias telhas que dá acesso ao interior da agência estariam cortadas.

Foi acionada a empresa responsável pela vigilância que compareceu para averiguação interna, informando que nada foi subtraído. A perícia compareceu no local e o fato foi apresentado no plantão policial.

