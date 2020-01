Advogado que estudou na antiga Fadisc é assassinado e tem o corpo esquartejado em Araçatuba

Crédito: Arquivo Pessoal

Foi enterrado na tarde desta quarta-feira (15), o corpo do advogado Ronaldo César Capelari, de 53 anos, no Parque Jardim da Luz, em Araçatuba. Em seu perfil em uma rede social diz que ele é natural de São Carlos, entretanto o SCA entrou em contato com a OAB em Araçatuba e foi informado que em seu cadastro consta que é natural daquela cidade.

Banheiro onde o corpo foi encontrado esquartejado. (foto Divulgação)

Capelari foi encontrado esquartejado na noite desta terça, 14, no bairro Água Branca, em Araçatuba. Ele estava desaparecido desde a noite de segunda-feira, 13, quando saiu de casa para ir a uma academia. Sua caminhonete foi encontrada na manhã do dia seguinte na zona rural de Birigui. Dentro da picape, a perícia localizou um par de chinelos da vítima e manchas de sangue.

Após denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou pedaços do corpo em sacos, no interior do banheiro de uma casa no bairro Água Branca.

Os suspeitos pelo crime são três rapazes e uma garota de 20 anos, que mora na casa onde o corpo foi encontrado. Ela teria atraído o advogado para assaltá-lo. O que foi informado é que a vítima reagiu e foi morta com golpes de machadinha e pedra na cabeça.

A Polícia Civil de pediu a prisão temporária por 30 dias dos quatro acusados.

Caminhonete do advogado foi encontrada na zona rural de Birigui. (foto RP10.com.br)

