Adolescentes se envolvem em acidente com carro furtado no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Três adolescentes se envolveram em um acidente com um carro furtado na madrugada deste sábado (3), no bairro Cidade Aracy II.

O Centro de Operações da PM (COPOM) recebeu a solicitação e alertou via rádios as equipes. Rapidamente os policiais chegaram ao local e encontrou três indivíduos saindo de um Fiat/Palio que havia sido furtado horas antes. O veículo havia se chocado contra um Fiat/Marea que estava estacionado na via pública.

O adolescente que estava ao volante do Palio confessou o furto, bem como disse ter sido o autor do furto de outros dois carros que já foram localizados e restituídos aos proprietários. Os demais disseram que apenas estavam de carona. Uma chave de outra montadora e que foi utilizada para dar partida no carro foi apreendida.

Os menores foram conduzidos até o plantão da CPJ, onde foram ouvidos e liberados aos responsáveis.

Leia Também