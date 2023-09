Adolescentes são flagrados com moto furtada no Jockey Club

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram detidos na manhã deste domingo (10), após serem flagrados em posse de uma motocicleta furtada.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia que havia dois jovens armados, em uma motocicleta, na quadra de esportes do bairro Jockey Club.

Uma equipe foi averiguar mas não encontrou nada suspeito no local, então foi solicitado apoio e realizado patrulhamento nas proximidades, sendo localizados e abordados os dois menores com as características descritas, transitando com a moto.

Nada ilícito foi encontrado com eles, mas ao pesquisar o emplacamento da moto, constou que estava com queixa de furto desta madrugada.

Diante dos fatos, a moto foi apresentada no plantão policial e devolvida ao proprietário.

Quanto aos adolescentes, foram conduzidos ao plantão policial, onde foi registrado o ato infracional e eles foram liberados aos responsáveis.

