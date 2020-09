Adolescentes são flagrados com drogas no São Carlos 5

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram surpreendidos com drogas pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (22), no bairro São Carlos 5.

Policiais realizavam patrulhamento de rotina pela rua José Quatrochi quando suspeitaram de três indivíduos e realizaram a abordagem. Com os adolescentes havia maconha, cápsulas de cocaína e dinheiro. Um jovem de 20 anos que estava com eles estaria no local para comprar drogas.

Os três jovens foram conduzidos ao plantão policial, onde estão prestando esclarecimentos neste momento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também